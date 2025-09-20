Visite guidée du parc du manoir de la Luzerne Manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer

Visite guidée du parc du manoir de la Luzerne Manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du parc du manoir de la Luzerne

Manoir de la Luzerne 727 Rue du Maréchal Montgomery Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Les propriétaires vous accueillent dans le parc pour vous conter l’histoire de ce manoir du 15e et 17e siècles.

Réservation obligatoire par téléphone 48h avant le jour de la visite 06.88.69.59.20.

Les propriétaires vous accueillent dans le parc pour vous conter l’histoire de ce manoir du 15e et 17e siècles.

Réservation obligatoire par téléphone 48h avant le jour de la visite 06.88.69.59.20. .

Manoir de la Luzerne 727 Rue du Maréchal Montgomery Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 88 69 59 20

English : Visite guidée du parc du manoir de la Luzerne

The owners welcome you in the park to tell you about the history of this 15th and 17th century manor house.

Reservations required by telephone 48 hours before the date of the visit: 06.88.69.59.20.

German : Visite guidée du parc du manoir de la Luzerne

Die Besitzer begrüßen Sie im Park und erzählen Ihnen die Geschichte dieses Herrenhauses aus dem 15. und 17.

Eine telefonische Reservierung ist 48 Stunden vor dem Tag der Besichtigung erforderlich: 06.88.69.59.20.

Italiano :

I proprietari vi accoglieranno nel parco per raccontarvi la storia di questo maniero del XV e XVII secolo.

La prenotazione deve essere effettuata per telefono 48 ore prima del giorno della visita: 06.88.69.59.20.

Espanol :

Los propietarios le recibirán en el recinto para contarle toda la historia de esta casa solariega de los siglos XV y XVII.

Las reservas deben hacerse por teléfono 48 horas antes del día de la visita: 06.88.69.59.20.

L’événement Visite guidée du parc du manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-14 par Conseil Départemental du Calvados