Francueil

Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil

28 Rue du Moulin Neuf Francueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous donne rendez-vous aux jardins le samedi 6 juin 2026 à 14h30 et à 16h30 pour une visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil d’une durée d’environ 1h. Site privé exceptionnellement ouvert à la visite. Gratuit ! Nombre de places limité.

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous donne rendez-vous aux jardins le samedi 6 juin 2026 à 14h30 et à 16h30 pour une visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil d’une durée d’environ 1h. Site privé exceptionnellement ouvert à la visite. Gratuit ! Nombre de places limité, réservation obligatoire sur le site internet www.paysloiretouraine.fr ou par téléphone au 02 47 57 30 83. .

28 Rue du Moulin Neuf Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine invites you to the gardens on Saturday June 6, 2026 at 2.30pm and 4.30pm for a guided tour of the Moulin Neuf park in Francueil, lasting approximately 1 hour. Private site exceptionally open to visitors. Free admission! Limited number of places.

L’événement Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil Francueil a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER