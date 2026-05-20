Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil Francueil
Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil Francueil samedi 6 juin 2026.
Francueil
Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil
28 Rue du Moulin Neuf Francueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous donne rendez-vous aux jardins le samedi 6 juin 2026 à 14h30 et à 16h30 pour une visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil d’une durée d’environ 1h. Site privé exceptionnellement ouvert à la visite. Gratuit ! Nombre de places limité.
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous donne rendez-vous aux jardins le samedi 6 juin 2026 à 14h30 et à 16h30 pour une visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil d’une durée d’environ 1h. Site privé exceptionnellement ouvert à la visite. Gratuit ! Nombre de places limité, réservation obligatoire sur le site internet www.paysloiretouraine.fr ou par téléphone au 02 47 57 30 83. .
28 Rue du Moulin Neuf Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83
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English :
The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine invites you to the gardens on Saturday June 6, 2026 at 2.30pm and 4.30pm for a guided tour of the Moulin Neuf park in Francueil, lasting approximately 1 hour. Private site exceptionally open to visitors. Free admission! Limited number of places.
L’événement Visite guidée du parc du Moulin Neuf à Francueil Francueil a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER