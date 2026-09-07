Visite guidée du parc éolien du Pays d’Anglure, Parc éolien de Pays d’Anglure, Allemanche-Launay-et-Soyer

Informations pratiques

Visite guidée du parc éolien du Pays d’Anglure Samedi 19 septembre, 14h00 Parc éolien de Pays d’Anglure Marne

Pièce d’identité en cours de validité (ni digital ni photocopie).

Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Il n’y a pas de visite de l’intérieur d’une éolienne.

Vêtements couvrants (pantalons, manches longues), chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Une visite dans le vent ça vous dit ? Le parc éolien de Pays d’Anglure est le site idéal ! Rendez-vous en région Grand Est pour découvrir l’énergie éolienne grandeur nature ! Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité, en profitant d’une visite guidée, pour découvrir la production d’énergie renouvelable, comprendre le développement d’un parc éolien et son fonctionnement, les expertises et les métiers d’EDF power solutions. Tout au long de la visite, notre guide-conférencier sera là pour répondre à toutes vos questions !

Quelques conseils pour nous rejoindre :

Sur D373 entre Anglure et Queudes, prendre direction La Chapelle-Lasson, puis 1ère à gauche (juste après l’éolienne en bord de route sur la droite) sur chemin d’accès. Depuis la Chapelle-Lasson, prendre direction Allemanche-Launay-et-Soyer (rue du moulin), puis 3ème à droite juste avant l’éolienne sur la gauche.

Parc éolien de Pays d’Anglure 48°36’49.7″N 3°47’58.1″E Allemanche-Launay-et-Soyer 51260 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/39/events/1944/animations »}] Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie)

Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte

La visite se fait à proximité du parc, il n’y a pas de visite de l’intérieur d’une éolienne

Vêtements couvrants (pantalons, manches longues), chaussures plates et fermées

Journées européennes du patrimoine

©EDF