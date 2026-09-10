Visite guidée du parc et des écuries, Château de Cernières, Saint-Pierre-de-Cernières

Informations pratiques

Visite guidée du parc et des écuries 19 et 20 septembre Château de Cernières Eure

Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Circuit découverte de 30mn autour du domaine du château de Cernières en 3 étapes:

Façade ouest , évolution architecturale à travers les siècles.

, évolution architecturale à travers les siècles. Aile sud et est , continuté évolutive, lire le temps dans les pierres.

et , continuté évolutive, lire le temps dans les pierres. Le colombier et les écuries ou comment le transport est devenu une architecture.

Ces 3 étapes seront illustrées par des photographies anciennes inconnues du public donnant un nouveau visage à ce lieu.

Des explications techniques permettront de comprendre ce que l’image montre mais qui ne se dévoile pas au premier coup d’ɶil.

Entrée par le portillon du porche d’honneur.

Rassemblement devant la façade principale et constitution de groupes de 6 personnes pour un tour de 20 mn en véhicule ancien découvert si la météo le permet.

Le vendredi après midi possible pour des groupes scolaires sur rdv.

Château de Cernières 6 rue de l’ancienne forge, 27390 Saint-Pierre-de-Cernières Saint-Pierre-de-Cernières 27390 Eure Normandie 06 07 04 10 66 Château rénové et modifié en 1880 par le Baron Godefroy de Vigan. Visite organisée par son descendant autour des photos d’époque Parking dans le village et l’allée du château

Circuit découverte de 30mn autour du domaine du château de Cernières en 3 étapes:

Cyanotype du Château de Cernières en 1860 © famille de Vigan