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Visite guidée du parc et des jardins, Château de Sommesnil, Sommesnil

Visite guidée du parc et des jardins, Château de Sommesnil, Sommesnil

Visite guidée du parc et des jardins, Château de Sommesnil, Sommesnil samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Sommesnil

Adresse : 500 avenue du château, 76560 Sommesnil

Ville : 76560 Sommesnil

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Durée 1h30.

Visite guidée du parc et des jardins 6 et 7 juin Château de Sommesnil Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le Château de Sommesnil, ouvrira ses portes pour la troisième fois pour ces rendrez-vous aux jardins.
A noter également dans vos agendas que Madame Ourdia Siab, professionnelle de la Fédération des Guides de Normandie, vous accueillera pour ce week end des jardins . Cette visite proposera la découverte de la richesse historique et patrimoniale de ce parc et jardin du Château de Sommesnil avec son mélange audacieux de classicisme à la française et de jardin à l’anglaise.

Château de Sommesnil 500 avenue du château, 76560 Sommesnil Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie 06 24 72 49 16 https://www.mary-chaplin.com;https://www.facebook.com/chateausommesnilnormandy
Le Château de Sommesnil, ouvrira ses portes pour la troisième fois pour ces rendrez-vous aux jardins.

Mary Chaplin ©AdagpParis2026

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