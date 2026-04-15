Visite guidée du parc et des jardins, Château de Sommesnil, Sommesnil

Visite guidée du parc et des jardins 6 et 7 juin Château de Sommesnil Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le Château de Sommesnil, ouvrira ses portes pour la troisième fois pour ces rendrez-vous aux jardins.

A noter également dans vos agendas que Madame Ourdia Siab, professionnelle de la Fédération des Guides de Normandie, vous accueillera pour ce week end des jardins . Cette visite proposera la découverte de la richesse historique et patrimoniale de ce parc et jardin du Château de Sommesnil avec son mélange audacieux de classicisme à la française et de jardin à l’anglaise.

Château de Sommesnil 500 avenue du château, 76560 Sommesnil Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie 06 24 72 49 16 https://www.mary-chaplin.com;https://www.facebook.com/chateausommesnilnormandy

Le Château de Sommesnil, ouvrira ses portes pour la troisième fois pour ces rendrez-vous aux jardins.

Mary Chaplin ©AdagpParis2026