Visite guidée du parc et du château de Valrose Château et parc de Valrose Nice

Visite guidée du parc et du château de Valrose 20 et 21 septembre Château et parc de Valrose Alpes-Maritimes

Privilégier les transports en communs, le stationnement n’est pas autorisé dans le parc.

Les visites pourront être annulées selon les conditions météos.

En cas de désistement, contacter : pole-val-patrimoine@univ-cotedazur.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’Université Côte d’Azur vous ouvre ses portes !

Plongez au cœur de l’histoire et découvrez les trésors patrimoniaux de l’Université Côte d’Azur lors des Journées Européennes du Patrimoine 2025, les 20 et 21 septembre.

Campus Valrose : Voyage à travers le temps et l’espace

Embarquez pour un périple fascinant à travers le temps et l’espace au campus Valrose. Des guides conférenciers passionnés vous accompagneront pour des visites immersives, dévoilant les secrets architecturaux et les richesses culturelles du site.

Selon votre séance, nous vous donnons rendez-vous 15 minutes à l’avance devant les grilles d’entrée du parc, au 28 avenue Valrose. Munissez-vous d’une pièce d’identité. La visite durera environ 1H. Il est indispensable de venir avec des chaussures adaptées. Les enfants peuvent participer, mais doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, et sont sous l’entière responsabilité de l’accompagnateur. Université Côte d’Azur décline toute responsabilité en cas de problème.

Les animaux ne sont pas admis sur le site.

Accessibilité :

– Accès en tram : ligne T1 arrêt « Valrose Université »

– Accès en bus : lignes 11, 16 arrêt « Vallot », ligne 37 arrêt « Valrose »

Château et parc de Valrose 28 avenue Valrose, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Maurice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-campus-valrose-2 »}] Construction dirigée par les architectes Maraini et Bérenger. Construit pour le baron Von Derwies.

Journées européennes du patrimoine 2025

Université Côte d’Azur