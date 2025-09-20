Visite guidée du parc et du château la Bruguière et dégustation de vins des vignerons de Tornac Château de la Bruguière Tornac

Tarif : 5 € (Verre de sommelier offert). Tickets en vente au Caveau des Vignerons de Tornac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découverte d’une demeure entourée de vignes qui révèle par son récit plusieurs périodes de l’histoire de France, suivi d’une dégustation des vins des Vignerons de Tornac.

Visite guidée du parc et du château la Bruguière (1 heure 30 environ) révélant 4 axes :

– Le parc boisé : les différentes essences plantées, datant de 100 à 200 ans

– le jardin d’ornement à la française

– l’extérieur de la demeure classée gentilhommière datant du XIVe et XIXe siècle, par un récit historique et une animation théâtrale.

– les eaux du château.

Dégustation de vins des vignerons de Tornac, animée par les vignerons eux-mêmes, devant la cave centenaire dont l’histoire est mêlée au château.

Château de la Bruguière 862 Rte de Quissac, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie 04 66 61 81 31 https://www.cevennes-tourisme.fr/organiser-son-sejour/agenda/agenda-complet/jep-2025-visite-parc-chateau-la-bruguiere-tornac-et-degustation-de-vins-des-vignerons-de-tornac-tornac-fr-5709724/

HORAIRES : de 10h à 12h et de 15h à 17h

TARIF : 5 € (Verre de sommelier offert) – Tickets en vente au Caveau des Vignerons de Tornac Accessible en fauteuil roulant avec aide

Site, bâtiment totalement accessible

© Marie Gallard