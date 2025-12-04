Visite guidée du parc Georges Brassens et ses bassins végétalisés Parc Georges Brassens PARIS

Le 4 décembre 14h30 Le parc Georges Brassens

Ce

parc plein de charme et très original intègre des vestiges pittoresques des

abattoirs de Vaugirard ainsi que des espaces particuliers comme la vigne, le

rucher pédagogique entouré de plantes mellifères, le jardin de senteurs, le

potager.

L’entrée

autrefois très minérale est agrémentée dorénavant d’une pelouse ornée d’arbres.

L’ancien bassin maintenant végétalisé est surmonté d’un ponton et accueille une

biodiversité aquatique.

Rendez-vous :

entrée principale, rue des Morillons, au pied des sculptures de taureaux de

Caïn, métro Convention -éloigné- bus 62, 89 ou 95

Découvrez l’évolution du parc accompagné par un guide conférencier de la Ville de Paris !

Le jeudi 04 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T15:30:00+01:00

fin : 2025-12-04T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T14:30:00+02:00_2025-12-04T16:00:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature