Visite guidée du parc Georges Brassens et ses bassins végétalisés Parc Georges Brassens PARIS
Visite guidée du parc Georges Brassens et ses bassins végétalisés Parc Georges Brassens PARIS jeudi 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 14h30 Le parc Georges Brassens
Ce
parc plein de charme et très original intègre des vestiges pittoresques des
abattoirs de Vaugirard ainsi que des espaces particuliers comme la vigne, le
rucher pédagogique entouré de plantes mellifères, le jardin de senteurs, le
potager.
L’entrée
autrefois très minérale est agrémentée dorénavant d’une pelouse ornée d’arbres.
L’ancien bassin maintenant végétalisé est surmonté d’un ponton et accueille une
biodiversité aquatique.
Rendez-vous :
entrée principale, rue des Morillons, au pied des sculptures de taureaux de
Caïn, métro Convention -éloigné- bus 62, 89 ou 95
Découvrez l’évolution du parc accompagné par un guide conférencier de la Ville de Paris !
Le jeudi 04 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-04T15:30:00+01:00
fin : 2025-12-04T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-04T14:30:00+02:00_2025-12-04T16:00:00+02:00
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature