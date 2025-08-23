Visite guidée du parc Jean-Moulin-les-Guilands Parc Jean-Moulin-les-Guilands Bagnolet

Situé à la fois sur les communes de Bagnolet et Montreuil, le parc départemental Jean-Moulin–Les Guilands s’étend sur 26 hectares avec des points de vue magnifiques sur la capitale. Différents milieux naturels se succèdent : espaces de pelouses entretenues régulièrement, friche arbustive, jardin potager, étang avec sa faune et sa flore en plein développement, boisement jeune très dense… En avril 2024, la Maison du Parc Jean Moulin-Les Guilands a été baptisée « Jacqueline Tamanini » – du nom de cette résistante communiste montreuilloise, revenue du camp de Ravensbrück après la Seconde Guerre mondiale. Visite guidée par Erwan Bielle.

Vous pourrez également découvrir une toute nouvelle installation artistique immersive et participative intitulée « Aux Mille Lieux ». Elle incarne le concept d’archéoplasticisme, imaginé par Hocine Alibenali : une transposition de la peinture (ici, Tension Délicate #85 de Kandinsky) en installation habitable, où formes, couleurs et volumes prennent vie dans l’espace. Visite guidée par l’association Au Milieu.

Le programme de la soirée :

16h30 Ateliers Cuisine végétale (association Au milieu) et Bombes de graines (association On sème tous)

18h – Visite guidée du parc départemental Jean Moulin-les-Guilands

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! – Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 Projection du film « Le Royaume de Kensuké » (Neil Boyle et Kirk Hendry / 2023 / 84 min)

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le samedi 23 août 2025

de 18h15 à 19h30

gratuit Tout public.

Parc Jean-Moulin-les-Guilands 49 rue Charles Delescluze 93100 M°9 : Robespierre – M°3 : GallieniBagnolet

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/