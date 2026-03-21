Visite guidée du parc Jen-Jacques Rousseau Ermenonville

Visite guidée du parc Jen-Jacques Rousseau

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Amateurs de philosophie, amoureux d’architecture classique et passionnés de jardins ont tous des raisons de venir visiter le magnifique parc à l’anglaise d’Ermenonville, célèbre pour avoir accueilli, durant les dernières semaines de sa vie, l’illustre philosophe Jean-Jacques Rousseau.

Du Moyen Âge à la Révolution Industrielle, ce sont presque cinq siècles d’histoire des paysages de ce jardin que vous découvrirez en compagnie d’un guide d’Aquilon.

️ Samedi 6 juin

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Inscription via un formulaire:

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/

03.44.63.65.65.

Amateurs de philosophie, amoureux d’architecture classique et passionnés de jardins ont tous des raisons de venir visiter le magnifique parc à l’anglaise d’Ermenonville, célèbre pour avoir accueilli, durant les dernières semaines de sa vie, l’illustre philosophe Jean-Jacques Rousseau.

Du Moyen Âge à la Révolution Industrielle, ce sont presque cinq siècles d’histoire des paysages de ce jardin que vous découvrirez en compagnie d’un guide d’Aquilon.

️ Samedi 6 juin

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Inscription via un formulaire:

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/

03.44.63.65.65. .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 63 65 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Philosophy buffs, lovers of classical architecture and garden enthusiasts all have reason to visit the magnificent English-style park of Ermenonville, famous for having welcomed the illustrious philosopher Jean-Jacques Rousseau during the last weeks of his life.

From the Middle Ages to the Industrial Revolution, you’ll discover almost five centuries of landscape history in this garden, in the company of an Aquilon guide.

?? Saturday June 6th

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Registration via form:

? https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/

?03.44.63.65.65.

L’événement Visite guidée du parc Jen-Jacques Rousseau Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois