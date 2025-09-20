Visite guidée du parc Maison du parc Jacqueline Tamanini – parc départemental Jean Moulin les Guiland Bagnolet

Inscription obligatoire sur Parcsinfo.seinesaintdenis.fr, 10 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine, découvrez le passé insoupçonné du parc et son patrimoine bâti et naturel. Une promenade vivante pour mieux comprendre ce lieu chargé d’histoire et en constante évolution.

Avec Lucile Progeas, guide conférencière.

RDV à la Maison du parc Jacqueline-Tamanini

Maison du parc Jacqueline Tamanini – parc départemental Jean Moulin les Guiland 11 rue de l'Épine 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 35 18 03 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-jean-moulin-les-guilands/ Le plus « parisien » des parcs de Seine-Saint-Denis vous offre 26 hectares de verdure avec des points de vue magnifiques sur la capitale. La Maison du parc Jacqueline Tamanini est un espace ouvert à toutes et tous, situé au cœur du parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands. Elle accueille les visiteurs dans un esprit de convivialité, de partage et de respect de l'environnement.

Département de la Seine Saint Denis