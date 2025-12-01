visite guidée du Parc Montsouris Parc Montsouris Paris

23/12/25 14H30 le Parc Montsouris

Le parc Montsouris

Un patrimoine vert hérité du Second Empire

Bien qu’achevé après la chute du Second Empire, ce parc est typique des réalisations voulues par l’empereur Napoléon III. L’ingénieur A. Alphand sut dessiner un parc harmonieux malgré le sol ingrat et la présence de la voie de chemin de fer. Familiers ou moins connus, ses arbres sont variés et superbes ; ses arbustes rares et ses massifs éclatants méritent une halte.

Rendez-vous : entrée du parc, boulevard Jourdan, à gauche en sortant du RER B, Cité-Universitaire

Le mardi 23 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

education-environnement@paris.fr