Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent Digne-les-Bains
Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent
Place Général de Gaulle Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20
Guidé par une médiatrice du Géoparc, vous suivrez les étoiles et découvrirez des anecdotes sur la ville de Digne-les-Bains.
Place Général de Gaulle Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70
English :
Guided by a Geopark mediator, you’ll follow the stars and discover anecdotes about the town of Digne-les-Bains.
German :
Geführt von einer Vermittlerin des Geoparks folgen Sie den Sternen und erfahren Anekdoten über die Stadt Digne-les-Bains.
Italiano :
Guidati da un mediatore del Geoparco, seguirete le stelle e scoprirete aneddoti sulla città di Digne-les-Bains.
Espanol :
Guiado por un mediador del Geoparque, seguirá las estrellas y descubrirá anécdotas sobre la ciudad de Digne-les-Bains.
