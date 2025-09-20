Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent Digne-les-Bains

Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent

Place Général de Gaulle Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Guidé par une médiatrice du Géoparc, vous suivrez les étoiles et découvrirez des anecdotes sur la ville de Digne-les-Bains.

.

Place Général de Gaulle Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70

English :

Guided by a Geopark mediator, you’ll follow the stars and discover anecdotes about the town of Digne-les-Bains.

German :

Geführt von einer Vermittlerin des Geoparks folgen Sie den Sternen und erfahren Anekdoten über die Stadt Digne-les-Bains.

Italiano :

Guidati da un mediatore del Geoparco, seguirete le stelle e scoprirete aneddoti sulla città di Digne-les-Bains.

Espanol :

Guiado por un mediador del Geoparque, seguirá las estrellas y descubrirá anécdotas sobre la ciudad de Digne-les-Bains.

L’événement Visite guidée du parcours des étoiles de Saint-Vincent Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains