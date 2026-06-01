Visite guidée du parcours INTUITION OF LOVE pour le centenaire de Lady Walton, Giardini La Mortella, Forio

Visite guidée du parcours INTUITION OF LOVE pour le centenaire de Lady Walton Samedi 6 juin, 10h00, 17h00 Giardini La Mortella Napoli

Vous ne payez que le billet d’entrée au jardin ([https://www.lamortella.org/visita](https://www.lamortella.org/visita))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite guidée du parcours INTUITION OF LOVE pour le centenaire de Lady Walton avec la conservatrice du parcours

https://www.lamortella.org/ladywalton100/the-intuition-of-love

Giardini La Mortella Via Francesco Calise Operaio Foriano, 45, 80075 Forio NA Forio 80075 Napoli Campania + 39 081986220 http://www.lamortella.org [{« type »: « phone », « value »: « 081 986220 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lamortella.org »}] [{« link »: « https://www.lamortella.org/ladywalton100/the-intuition-of-love »}] Jardins La Mortella ont été créés à partir de 1958 par Lady Susana Walton, l’épouse d’origine argentine du compositeur anglais Sir William Walton. Aujourd’hui La Mortella appartient à la Fondation William Walton et La Mortella, qui la soigne, l’administre, l’ouvre au public et s’occupe des activités culturelles. La Fondation a continué et continue à administrer les Jardins selon les indications précises laissées par Lady Walton, en suivant l’esprit éclairé et la vision artistique, au nom de cette grande bienfaitrice et dans le souvenir du compositeur qui l’a inspirée. La présidente de la Fondation et directrice du jardin est le Dr. Alessandra Vinciguerra, qui travaille à la Mortella depuis l’an 2000 – après avoir exercé une activité professionnelle à Rome dans le domaine de la direction de jardins. Aujourd’hui, La Mortella est l’un des plus beaux jardins privés d’Europe.En 2004, il a reçu le premier prix comme « le plus beau parc d’Italie » de la société américaine Briggs & Stratton, tan Le jardin est situé dans la municipalité de Forio, près de la plage de San Francesco à Zaro. Entrée principale, exclusivement piétonne, est situé dans la rue Francesco Calise 45. Entrée secondaire, avec un parking gratuit pour les visiteurs, est situé dans la rue Zaro. Nous vous [recommandons de consulter](https://www.lamortella.org/visita#come-raggiungerci) les indications prédéfinies sur Google Maps – voir l’itinéraire ici. [Informations détaillées : ihttps:/www.lamortella.org](https://www.lamortella.org/visita#come-raggiungerci)/visite[#](https://www.lamortella.org/visita#come-raggiungerci)comment nous rejoindre

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©Fondazione William Walton