Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril à l’occasion des JEMA, venez découvrir notre parcours permanent et les deux expositions temporaires de la saison, notamment un prêt exceptionnel du musée d’Orsay et explorez l’univers fascinant du musée !

Réservation conseillée

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

Come and discover our permanent exhibition and the season’s two temporary exhibitions, including an exceptional loan from the Musée d’Orsay, on Saturday April 11, and explore the fascinating world of the museum!

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L’événement Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires Valréas a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes