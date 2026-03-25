Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 11 avril 2026.
Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril à l’occasion des JEMA, venez découvrir notre parcours permanent et les deux expositions temporaires de la saison, notamment un prêt exceptionnel du musée d’Orsay et explorez l’univers fascinant du musée !
Réservation conseillée
.
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover our permanent exhibition and the season’s two temporary exhibitions, including an exceptional loan from the Musée d’Orsay, on Saturday April 11, and explore the fascinating world of the museum!
Reservations recommended
L’événement Visite guidée du parcours permanent et des expositions temporaires Valréas a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas 1 avril 2026
- Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas 1 avril 2026
- Pique-nique de Montplaisir Château MontPlaisir Valréas 1 avril 2026
- Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas 1 avril 2026
- Le Songe d’une nuit d’été Théâtre du Rond Point Valréas 3 avril 2026