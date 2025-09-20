Visite guidée du Parlement de Bretagne Parlement de Bretagne Rennes

Visite guidée du Parlement de Bretagne 20 et 21 septembre Parlement de Bretagne Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur place le jour même

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce symbole de la Bretagne, conçu au XVIIe siècle par l’architecte du palais du Luxembourg, Salomon de Brosse, est encore aujourd’hui un lieu de pouvoir, abritant la cour d’appel de Rennes. Brûlé en 1994, il est depuis restauré et ouvert à la visite.

Parlement de Bretagne Place du parlement de Bretagne, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Édifice majeur du patrimoine rennais, dessiné par Salomon de Brosse, il révèle une page unique de l'art architectural et pictural du XVIIe siècle français et de l'histoire de la Bretagne. Brûlé en 1994, il est aujourd'hui restauré et ouvert à la visite.

Julien Mignot