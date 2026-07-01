Visite guidée du patrimoine bâti, Mairie de Chalindrey, Chalindrey

Informations pratiques

Visite guidée du patrimoine bâti 19 et 20 septembre Mairie de Chalindrey Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les visites concerneront le colombier (monument historique), l’église, le presbytère, l’atelier de sculpture et la mairie.

Une exposition photo des sites historiques de la commune sera également visible en mairie.

Mairie de Chalindrey 47 rue de Langres 52600 Chalindrey Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est 0325885017 https://ville-chalindrey.fr/fr/ La construction de la mairie commence en 1833 pour s’achever en 1834, dans le goût classique de la Restauration. parking de la mairie ou place Carnot

Les visites concerneront le Colombier (monument historique), l’Eglise, le Presbytère, l’Atelier de sculpture et la Mairie.

©mairiedechalindrey