Visite Guidée Du Patrimoine Quai Cyrano Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et vous rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.
IMPORTANT visite guidée filmée pour un reportage télévisé diffusé sur France3. .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 09 82
