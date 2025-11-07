Visite Guidée Du Patrimoine Quai Cyrano Bergerac

Visite Guidée Du Patrimoine

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et vous rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.

IMPORTANT visite guidée filmée pour un reportage télévisé diffusé sur France3. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 09 82

English : Visite Guidée Du Patrimoine

German : Visite Guidée Du Patrimoine

Italiano :

Espanol : Visite Guidée Du Patrimoine

L’événement Visite Guidée Du Patrimoine Bergerac a été mis à jour le 2025-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides