Visite guidée du patrimoine de Doudeville, Hôtel de Ville, Seltot

Informations pratiques

Visite guidée du patrimoine de Doudeville Samedi 19 septembre, 13h45 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 2h, RDV hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Samedi 19 septembre, dès 13h45, retrouvez l’association de protection du patrimoine doudevillais pour une visite commentée de cette petite bourgade du Pays de Caux.

Hôtel de Ville 1 place du Général de Gaulle, 76560 Doudeville Seltot 76560 Seine-Maritime Normandie 06 23 18 51 30 L’association pour la Protection du Patrimoine de Doudeville propose une visite commentée du patrimoine doudevillais, à partir de 14h place de l’hôtel de ville. Découvrez un morceau du pays de Caux à l’occasion d’une flânerie guidée par un expert du patrimoine local ! Parking sur la place de la Mairie.

Samedi 19 septembre, dès 14h, retrouvez l’association de protection du patrimoine doudevillais pour une visite commentée de cette petite bourgade du Pays de Caux.

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