Visite guidée du patrimoine de Nevers Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers

2025-08-20 10:30:00

2025-09-14 12:00:00

2025-08-20 2025-08-27 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

Vous pensiez bien connaître Nevers, le quartier de la cathédrale, l’ancien bourg Saint-Etienne, les bords de Loire et la rivière Nièvre, et l’évolution de la ville du Moyen Âge à nos jours ? Ce sera le cas après votre visite !

Un guide vous emmène déambuler dans les rue de la ville haute, dite aussi espace des pouvoirs. Cette butte naturelle fut un lieu de repli lors des crues et des invasions mais également le lieu d’implantation de l’évêque et des comtes. C’est au détour de ruelles et passages, encore visibles ici et là, que se dévoile Nevers médiévale. Remontez le temps et partez à la rencontre de celles et ceux qui ont marqué la ville de leur empreinte, notamment les ordres religieux qui s’y sont installés… Aujourd’hui monuments, demeures et tissu urbain témoignent de cette riche histoire.

Visite guidée tous publics. Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. 10€ / 5€. Inscription culture.nevers.fr .

Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

