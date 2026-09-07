Visite guidée du patrimoine industriel de Villers-le-Lac, Villers-le-Lac, Villers-le-Lac
samedi 19 septembre 2026 · Villers-le-Lac
Informations pratiques
Visite guidée du patrimoine industriel de Villers-le-Lac Samedi 19 septembre, 13h30 Villers-le-Lac Doubs
3 euros à partir de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
En déambulant dans les rues de Villers-le-Lac, nous découvrirons l’histoire des principales entreprises qui ont fait la renommée de l’horlogerie de la localité.
Villers-le-Lac Villers-le-Lac Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0634957384 Partons à la découverte du patrimoine horloger de Villers-le-Lac à travers ses bâtiments les plus importants. Parking sur place
En déambulant dans les rues de Villers-le-Lac, nous découvrirons l’histoire des principales entreprises qui ont fait la renommée de l’horlogerie de la localité.
© Club Patrimoine de Villers-le-Lac