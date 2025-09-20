Visite guidée du patrimoine – Mairie et église d’Escalquens Mairie d’Escalquens Escalquens
Visite guidée du patrimoine – Mairie et église d’Escalquens Mairie d’Escalquens Escalquens samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée du patrimoine – Mairie et église d’Escalquens Samedi 20 septembre, 10h00 Mairie d’Escalquens Haute-Garonne
Sans réservation. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Date : Samedi 20 septembre 2025
Horaire : 10h
Lieu de rendez-vous : Devant la mairie
⏱ Durée : 2h
Entrée libre – sans inscription
Dans le cadre des Journées du Patrimoine,visite guidée de deux bâtiments emblématiques d’Escalquens, la mairie et l’église.
Renseignements : marie-christine.roques@escalquens.fr
Mairie d’Escalquens Place Francois Mitterrand, 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:marie-christine.roques@escalquens.fr »}]
Samedi 20 septembre – 10h/12h patrimoine visite
© Ville d’Escalquens