Visite guidée du patrimoine – Mairie et église d’Escalquens Mairie d’Escalquens Escalquens

Sans réservation. Gratuit.

Date : Samedi 20 septembre 2025

Horaire : 10h

Lieu de rendez-vous : Devant la mairie

⏱ Durée : 2h

Entrée libre – sans inscription

Dans le cadre des Journées du Patrimoine,visite guidée de deux bâtiments emblématiques d’Escalquens, la mairie et l’église.

Renseignements : marie-christine.roques@escalquens.fr

Mairie d’Escalquens Place Francois Mitterrand, 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:marie-christine.roques@escalquens.fr »}]

