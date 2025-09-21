Visite guidée du patrimoine mobilier de l’église st Sauveur de Veynes Place de l’église Veynes Veynes

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les objets d’art de l’église de Veynes sont méconnus, car plusieurs ne sont pas exposés pendant l’année : un tableau de bois Renaissance, un ciboire en vermeil. Mme Briotet les présentra en montrant leur originalité.

Place de l'église Veynes Place de l'Eglise 05400 Veynes Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0492517607 https://seha.fr Les objets d'art de l'église de Veynes sont méconnus, car plusieurs ne sont pas exposés toute l'année. La conservatrice du Patrimoine, Mme Briotet, les fera découvrir parking

