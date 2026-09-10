Visite guidée du patrimoine, Place de la gare, Saint-Jean-d’Hermine
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la gare · Saint-Jean-d'Hermine
Informations pratiques
Visite guidée du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Place de la gare Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Philippe Barré, Maire de Saint-Jean-d’Hermine, vous invite à une visite guidée de Saint-Jean-d’Hermine :
Dimanche 20 septembre 2026.
⌚ Départ à 10h00.
Gare routière (en face la mairie) – Sainte-Hermine | Saint-Jean-d’Hermine.
Durée : 2 heures – Gratuit.
Cette visite sera l’occasion de découvrir plusieurs lieux comme les vestiges de l’église Saint-Hermand construite au XIIème siècle, le monument Clemenceau, le temple protestant, ou bien encore les Halles
Place de la gare Place de la gare Saint-Jean-d’Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire
Philippe Barré, Maire de Saint-Jean-d’Hermine, vous invite à une visite guidée de Saint-Jean-d’Hermine :
©Ville de Saint Jean d’Hermine