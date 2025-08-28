Visite guidée du petit musée de l’huître Port ostréciole Cabane n°68 Andernos-les-Bains

Port ostréciole Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-08-28

fin : 2025-09-11

2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-20

Le temps d’une visite d’une heure commentée, en famille ou entre amis, découvrez les origines, les particularités, les secrets et toutes les étapes du cycle de la vie de l’huître , la perle du Bassin.

Rdv Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole. .

Port ostréciole Cabane n°68 Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

