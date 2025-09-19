Visite guidée du Petit-Paris miniature Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac

Visite guidée du Petit-Paris miniature Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du Petit-Paris miniature 19 – 21 septembre Le Petit-Paris, Paris de la miniature Tarn-et-Garonne

Tarifs : 6 € par adulte, 4 € pour les moins de 18 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Visites guidées en continu et selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

✨ Le Petit-Paris : un rêve devenu réalité !

Découvrez un lieu insolite en pleine campagne, près de Montauban, où l’imaginaire d’un enfant a pris forme après plus de 14 années de travail passionné.

Visitez la Petite-France, un jardin extraordinaire abritant plus de 50 maquettes des plus beaux monuments français, minutieusement reconstitués.

Entrez dans le musée du Petit-Louvre, avec ses collections de dessins et tableaux,

son espace cinéma présentant le film L’Aventure du Petit-Paris,

et un spectacle d’automates au mythique Moulin Rouge miniature !

Rencontre avec le créateur Gérard Brion, qui vous accueillera personnellement à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Un voyage miniature, féérique et plein de poésie, à ne pas manquer !

Le Petit-Paris, Paris de la miniature 3225 route des Teularios, 82800 Vaïssac Vaïssac 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 24 80 http://www.petitparisparc.com http://www.facebook.com/parisenminiature Le Petit-Paris est une reproduction miniature de la ville de Paris à l’échelle 1/130e.

Nichée dans un jardin exotique au cœur des beaux paysages de Tarn-et-Garonne, cette maquette vous étonnera tant par le réalisme de ses bâtiments, de ses monuments, de ses cours d’eau, de ses buis taillés à la française que par la magie qui s’en dégage.

Véritable travail de précision ayant nécessité 14 ans d’investissement à son créateur, Gérard Brion, cette attraction vous propose de découvrir à vos pieds, comme vue d’hélicoptère à 150 mètres au-dessus du sol, les quartiers historiques de Paris dans une ambiance musicale douce et féerique, bercés par le clapotis des jets d’eau et le murmure de la nature environnante.

Du jardin des Tuileries au Trocadéro, de Notre-Dame à l’Arc de Triomphe, de Montmartre à la Tour Eiffel, vous pourrez cheminer entre les bâtiments, les monuments et contempler les perspectives grâce aux multiples points de vue panoramiques. Parking gratuit de 50 places. Autobus à 100 m.

✨ Le Petit-Paris : un rêve devenu réalité !

©Le Petit-Paris