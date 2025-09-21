Visite guidée du phare de la Pietra : inscription obligatoire ile rousse L’Île-Rousse

Visite guidée du phare de la Pietra : inscription obligatoire ile rousse L’Île-Rousse dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du phare de la Pietra : inscription obligatoire Dimanche 21 septembre, 17h00 ile rousse Haute-Corse

www.balagne-corsica.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:+ – 2025-09-21T18:30:00+

Fin : 2025-09-21T17:+ – 2025-09-21T18:30:00+

Départ : Parking du phare de la Pietra

RDV 16h50 pour un départ 17h

Inscription obligatoire :

– accueil de l’Office de Tourisme de L’Ile Rousse

– call-center 04.95.60.80.14 du lundi au vendredi de 9h à 12h. et de 14h. à 18h.

– site internet : www.balagne-corsica.com

ile rousse 20220 L’Île-Rousse L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse [{« link »: « http://www.balagne-corsica.com »}]

Départ : Parking du phare de la Pietra

Cità deL’isula