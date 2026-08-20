Visite guidée du phare du Gosier, Ilet du Gosier, Le Gosier
samedi 19 septembre 2026 · Ilet du Gosier · Le Gosier
Informations pratiques
Visite guidée du phare du Gosier 19 et 20 septembre Ilet du Gosier Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Dans le cadre des journées du patrimoine 2026, la direction de la mer de la Guadeloupe met à l’honneur le patrimoine maritime en ouvrant au public le phare du Gosier.
Venez visiter le phare à l’occasion d’une visite guidée les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h.
Les visites seront encadrées par des agents de la Direction de la Mer, Phares et Balises, par groupes de 6 visiteurs sur 20 minutes.
Enfants à partir de 8 ans accompagnés des parents. L’établissement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Les visiteurs se rendent à l’îlet Gosier par leur propre moyen. L’accueil est assuré au niveau du phare.
Ilet du Gosier Le Gosier 97190 Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe
Visite guidée et commentée
©Direction de la mer de la Guadeloupe