Visite guidée du phare du Gosier, Ilet du Gosier, Le Gosier

Informations pratiques

Visite guidée du phare du Gosier 19 et 20 septembre Ilet du Gosier Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine 2026, la direction de la mer de la Guadeloupe met à l’honneur le patrimoine maritime en ouvrant au public le phare du Gosier.

Venez visiter le phare à l’occasion d’une visite guidée les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h.

Les visites seront encadrées par des agents de la Direction de la Mer, Phares et Balises, par groupes de 6 visiteurs sur 20 minutes.

Enfants à partir de 8 ans accompagnés des parents. L’établissement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Les visiteurs se rendent à l’îlet Gosier par leur propre moyen. L’accueil est assuré au niveau du phare.

Ilet du Gosier Le Gosier 97190 Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe

Visite guidée et commentée

©Direction de la mer de la Guadeloupe