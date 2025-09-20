Visite guidée du Plateau, à Villeneuve-Saint-Georges Maison pour Tous du Plateau Villeneuve-Saint-Georges

Visite guidée du Plateau, à Villeneuve-Saint-Georges Maison pour Tous du Plateau Villeneuve-Saint-Georges samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Plateau, à Villeneuve-Saint-Georges Samedi 20 septembre, 10h00 Maison pour Tous du Plateau Val-de-Marne

Visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez à la (re)découverte du quartier du Plateau, à Villeneuve-Saint-Georges, à travers une visite pas comme les autres ! Guidés par un groupe d’enfants du centre de loisirs accompagné d’un architecte du CAUE du Val-de-Marne, explorez ce terrain plein de surprises, où chaque coin de rue raconte une histoire.

De la cité du Bois Matar aux jardins familiaux en passant par les étonnantes maisons Castor et le mystérieux Fort des pompiers, suivez les traces d’un quartier en constante transformation.

La visite se clôturera au théâtre de verdure, lieu chargé de mémoire, autour d’une collation conviviale.

Un voyage dans le temps près de chez vous… Venez nombreux !

Cette visite, proposée dans le cadre de l’édition 2025 des Journées européennes du patrimoine, se fait avec la participation du service culture patrimoine de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, du centre de loisirs Condorcet, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne et du collectif Ne Rougissez pas.

Maison pour Tous du Plateau Rue des Chênes 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Entrée du fort des pompiers © Ville de Villeneuve-Saint-Georges