Visite Guidée du Platier d’Oye Oye-Plage

Visite Guidée du Platier d’Oye

1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais

Chaque premier dimanche du mois, l’association des Guides Nature organise une visite guidée de la Réserve Naturelle du Platier d’Oye. .

1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France guides.nature@outlook.fr

