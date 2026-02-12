Visite Guidée du Platier d’Oye Oye-Plage
Visite Guidée du Platier d’Oye Oye-Plage dimanche 1 mars 2026.
Visite Guidée du Platier d’Oye
1005 route des dunes Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Chaque premier dimanche du mois, l’association des Guides Nature organise une visite guidée de la Réserve Naturelle du Platier d’Oye. .
1005 route des dunes Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France guides.nature@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Guidée du Platier d’Oye Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par CPETI Région Audruicq