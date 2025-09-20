Visite guidée et animation SURVIVOR AGGLO au Pôle Agglo 21 Pole Agglo 21 Saint-Lô

Visite guidée et animation SURVIVOR AGGLO au Pôle Agglo 21 Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 17h00 Pole Agglo 21 Manche

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Visite guidée du bâtiment avec les équipes de Saint-Lô Agglo de 10h à 12h et de 14h à 16h et clap de fin avec une animation proposée par les étudiants en BTS de l’établissement.

Après le succès des éditions précédentes, les étudiants en BTS Tourisme du Bon Sauveur reviennent cette année encore pour faire vibrer le Pôle Agglo 21 lors des Journées Européennes du Patrimoine. Un événement immersif, original et ouvert à tous : « Survivor Agglo » !

Visitez également la tour agglo :

[https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?query=saint lo agglo@47.0055508,1.2578112,5.91](https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search?query=saint lo agglo@47.0055508,1.2578112,5.91)

Pole Agglo 21 58 rue Lycette Darsonval, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 La Ruinière Manche Normandie 02 61 74 20 70 http://www.saint-lo-agglo.fr/p%C3%B4le-agglo21

Un OUTIL AU SERVICE DES ENTREPRISES, des porteurs de projet, des organismes de formation et de l’emploi, des organismes R&D… !

Un PROJET ARCHITECTURAL UNIQUE

Le Pôle Agglo21, situé sur la zone d’activités Agglo21, a pour vocation d’être une résidence d’entrepreneurs, un lieu de rencontre pour les acteurs économiques et l’épicentre des temps forts de la vie politique et économique. aucune

Une visite guidée entrecoupée par une animation proposée par les étudiants en BTS de l’établissement.

