Visite guidée du pont-aqueduc d’Ansignan, Aqueduc d’Ansignan, Ansignan

Informations pratiques

Visite guidée du pont-aqueduc d’Ansignan Samedi 19 septembre, 09h30 Aqueduc d’Ansignan Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visites guidées du pont-aqueduc d’Ansignan

Découvrez l’histoire et les particularités architecturales de cet ouvrage remarquable au cours d’une visite guidée.

Aqueduc d’Ansignan 66220 Ansignan Ansignan 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 14 64 63 81 http://ansignamuse.wixsite.com/ansi Le lieu et son histoire : un aqueduc datant de l’époque romaine, emblème du village

D’après une étude réalisée en 1991, l’aqueduc daterait de l’époque romaine pour sa partie la plus

ancienne. L’utilisation de briques dans la confection des voûtes d’arches a permis de retenir une

date de construction entre 220 et 270 après J-C. Le pont-aqueduc est l’emblème du village et un des

seuls aqueduc rural édifié durant la période antique encore en activité en Europe. Toutefois, cet

ouvrage a fait l’objet de réparations tout au long des siècles, allongeant l’édifice jusqu’à ses

dimensions actuelles.

Son origine et son utilité première sont entourées de mystères. Il pourrait avoir été destiné à

alimenter une villa romaine retrouvée à proximité ou une exploitation de minerai de fer, à

l’irrigation de la vallée ou à l’alimentation du village ancien. La légende dit même que les plans de

cet aqueduc auraient été ramenés de Babylone sous Hugues Capet en 980, lors des croisades. Ils

seraient ceux d’un ouvrage qui alimentait, à partir de l’Euphrate, les jardins suspendus de la reine

Sémiramis, fondatrice de Babylone.

La voie a été aménagée au-dessus des arches, afin de permettre aux personnes et aux charrettes

attelées de traverser la rivière pour accéder au village. Elle constitue une sorte de tunnel pavé,

éclairé par des ouvertures latérales, les unes en forme de fenêtres, les autres étant des arcs

longitudinaux.

Classé monument historique le 19 avril 1974, il est unique dans le département par son architecture

et son exceptionnel état de conservation malgré le fait que des désordres structurels importants au

niveau des grandes arches enjambant la rivière pourraient conduire à moyen terme à la ruine d’une

partie de l’ouvrage.

La Municipalité, maître d’ouvrage, en collaboration avec les services institutionnels : DRAC,

Région Occitanie, Département des Pyrénées Orientales a effectué les étapes préliminaires de ce

projet de restauration. Le maître d’œuvre a été désigné et les travaux devraient commencer fin 2026

pour une durée de 4 ans.

La Fondation du Patrimoine soutient fortement ce projet. La Mission Patrimoine, confiée à

Stéphane Bern, déployée par la Fondation de Patrimoine et soutenue par le Ministère de la Culture

et la Française des Jeux a choisi ce pont-aqueduc comme monument emblématique de la région

Occitanie lors de l’édition 2023 du Loto du Patrimoine. Une aide financière importante a été

attribuée au projet de restauration de cet ouvrage.

Accès : A partir du parking du sentier des oiseaux, vous pouvez rejoindre l’aqueduc, soit à pied le

long du sentier des oiseaux, soit en voiture en empruntant les chemins communaux. À partir du parking fléché du sentier des oiseaux vous pouvez rejoindre l’aqueduc, à pied le long du sentier des oiseaux, en voiture en suivant les chemins communaux.

Visites guidées du pont-aqueduc d’Ansigan

©Christian Dumas