Visite guidée du pont des Anglais à Cruet, Pont Victor Emmanuel dit pont des Anglais, Cruet

Informations pratiques

Visite guidée du pont des Anglais à Cruet 19 et 20 septembre Pont Victor Emmanuel dit pont des Anglais Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Histoire du premier chemin de fer en Savoie

Oeuvre de Thomas Brassey, le plus grand constructeur de lignes ferroviaires au monde

Histoire de la Savoie, de l’Italie, de la France

Pont Victor Emmanuel dit pont des Anglais 73800 Cruet Cruet 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33687784469 Le pont des Anglais est le plus vieux pont métallique ferroviaire au monde. Il est le témoin de l’avènement des grands ouvrages métalliques dont la plus emblématique Tour Eiffel plus de 30 ans plus tard. Eiffel utilisera le fer puddlé, la structure en treillis à croix de St André, le rivetage à chaud jusque dans les fondations innovantes du fonçage pneumatique mis au point par Triger. Il est le dernier vestige de la première ligne ferroviaire en Savoie. Cette dernière en acheminant rapidement les troupes de Napoléon III a permis en aidant les troupes Sardes à vaincre les Autrichiens. En récompense de cette aide le roi Victor Emmanuel II offre la Savoie et le comté de Nice à la France en 1860. Il unifie les Etats de la péninsule et crée l’Italie en 1861. Accès par la D1006 entre Montmélian et St Pierre d’Albigny prendre la direction de Coise. traverser l’Isère, au bout du pont prendre tout de suite à droite le chemin qui longe la rivière jusqu’au pont.

Histoire du premier chemin de fer en Savoie

©Cruet Nature et Patrimoines