Visite guidée du pont des Anglais Pont Victor Emmanuel dit Pont des Anglais Cruet

Informations pratiques

Cruet

Visite guidée du pont des Anglais

Pont Victor Emmanuel dit Pont des Anglais Accès par la D1006 entre Montmélian et St Pierre d’Albigny prendre la direction de Coise. traverser l’Isère, au bout du pont prendre tout de suite à droite le chemin qui longe la rivière jusqu’au pont. Cruet Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le pont des Anglais est un monument historique remarquable du patrimoine industriel. En péril, son propriétaire, le département de la Savoie a déposé un permis pour le démolir.

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Pont Victor Emmanuel dit Pont des Anglais Accès par la D1006 entre Montmélian et St Pierre d’Albigny prendre la direction de Coise. traverser l’Isère, au bout du pont prendre tout de suite à droite le chemin qui longe la rivière jusqu’au pont. Cruet 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes cruet.np.73@outlook.fr

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English :

The Pont des Anglais is a remarkable historic monument representing industrial heritage. With the bridge in danger, its owner, the Savoie department, has filed for a permit to demolish it.

L’événement Visite guidée du pont des Anglais Cruet a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Coeur de Savoie