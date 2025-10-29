VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE ET RENCONTRE AVEC UN PRODUCTEUR Aniane

VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE ET RENCONTRE AVEC UN PRODUCTEUR Aniane mercredi 29 octobre 2025.

VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE ET RENCONTRE AVEC UN PRODUCTEUR

Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Visite guidée du site du pont du Diable et dégustation à la vinothèque de la Maison du Grand Site de France.

Visite guidée du site du pont du Diable et dégustation à la vinothèque de la Maison du Grand Site de France.

Au départ de la Maison du Grand Site de France, empruntez la Passerelle des Anges pour accéder au légendaire Pont du Diable un écrin de nature chargé d’histoire.

Dans ce cadre tout à fait exceptionnel, nous aurons l’occasion de parler d’histoire et de légendes, mais également de l’aménagement de ce Grand Site de France!

A l’issu de cette visite, nous vous proposons de participer à une dégustation de vin.

Un moment ludique et convivial, autour de vins locaux !

Durée de la visite: 1h30 environ.

Se présenter 10 minutes avant l’horaire de départ.

Réservation obligatoire via notre billetterie ou dans un de nos Bureaux d’Informations Touristiques du Pont du Diable, Saint-Guilhem-le-Désert, Argileum ou Gignac. .

Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Guided tour of the Pont du Diable site and wine tasting at the Maison du Grand Site de France wine library.

German :

Geführte Besichtigung der Teufelsbrücke und Weinprobe in der Vinothek des Maison du Grand Site de France.

Italiano :

Visita guidata al sito del Pont du Diable e degustazione di vini presso l’enoteca della Maison du Grand Site de France.

Espanol :

Visita guiada del Pont du Diable y degustación de vinos en la vinoteca de la Maison du Grand Site de France.

L’événement VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE ET RENCONTRE AVEC UN PRODUCTEUR Aniane a été mis à jour le 2025-10-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT