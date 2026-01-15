Visite guidée du Pont Transbordeur Pôle d’accueil côté Rochefort Rochefort

Visite guidée du Pont Transbordeur

Pôle d’accueil côté Rochefort 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-31 15:00:00

fin : 2026-10-30 16:15:00

Date(s) :

2026-03-31

Découvrez l’histoire de cet ouvrage unique en France !

Pôle d’accueil côté Rochefort 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

English : Guided tour of the transporter bridge

Follow the guide to the Transbordeur Bridge site and discover the history of this unique structure in France!

