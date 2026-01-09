Visite guidée du port de la Cotinière Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron
Visite guidée du port de la Cotinière Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 12 février 2026.
Port de La Cotinière Au pied des escaliers d'accès au bâtiment de la criée Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
De 6 ans à moins 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-04-30 15:30:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-04-09
Découvrez l’incroyable aventure de La Cotinière des écluses à poissons au nouvel espace portuaire ! Payant Réservation indispensable
Port de La Cotinière Au pied des escaliers d’accès au bâtiment de la criée Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
English :
Discover the incredible adventure of La Cotinière: from the fish locks to the new port area! Charge Reservation essential
L’événement Visite guidée du port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes