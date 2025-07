Visite guidée du Port d’Ottmarsheim Swissterminal Ottmarsheim

Visite guidée du Port d’Ottmarsheim Swissterminal Ottmarsheim jeudi 21 août 2025.

Visite guidée du Port d’Ottmarsheim Swissterminal

Zone portuaire Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-21 10:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-08-21

L’accueil se fait au bâtiment d’accueil du Port d’Ottmarsheim. ( Sortie N°22, direction Ottmarsheim, zone industrielle)

Venez découvrir les coulisses du 3ème port fluvial de France !

Le port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim représente un pôle de 2 000 emplois dans les secteurs de la chimie, la métallurgie, l’agro-alimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le transport. Véritable porte du Sud Alsace pour le commerce international, il est connecté aux axes autoroutiers, ferroviaires et maritimes qui le relient directement aux ports de la Mer du Nord.

Swissterminal exploite les ports de Mulhouse, Ottmarsheim, Ile Napoléon et Huningue Village-Neuf depuis le 1er juillet 2021. Swissterminal est l’une des principales entreprises sur le marché de la logistique intermodale en Suisse et dans la région des Trois Frontières, avec la Suisse et l’Allemagne.

A partir de 12 ans. Réservation au plus tard 48h à l’avance. Numéro de carte d’identité à fournir à l’Office de Tourisme avant la visite.

Les réservations se font uniquement à l’Office de Tourisme, elles ne sont pas possibles sur site. .

Zone portuaire Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

The reception is at the reception building of the Port of Ottmarsheim. ( Exit N°22, direction Ottmarsheim, industrial zone)

German :

Der Empfang findet im Empfangsgebäude des Hafens von Ottmarsheim statt. ( Ausfahrt Nr. 22, Richtung Ottmarsheim, Industriegebiet)

Italiano :

La reception si trova nell’edificio della reception del porto di Ottmarsheim. ( Uscita N°22, direzione Ottmarsheim, zona industriale)

Espanol :

La recepción se encuentra en el edificio de recepción del Puerto de Ottmarsheim. ( Salida N°22, dirección Ottmarsheim, zona industrial)

