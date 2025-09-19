Visite guidée du Port du Larivot Port du Larivot Matoury

Visite guidée du Port du Larivot Vendredi 19 septembre, 08h30, 10h30 Port du Larivot Guyane

Réservation sur inscription

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

Partez à la découverte du Port Maritime du Larivot à travers une visite guidée menée par le directeur de ce dernier. Vous aurez l’occasion de voir les infrastructures, comprendre son rôle, son organisation et son importance pour la commune de Matoury et la Guyane.

Réservation : 0594 35 32 32 Service Archives/Patrimoine

Port du Larivot route du larivot 97351 Matoury Matoury 97351 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « archives@ville-matoury.fr »}]

Ville de Matoury