Visite guidée du port du Légué Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

Visite guidée du port du Légué Samedi 20 septembre, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

D’une rive à l’autre, du vieux village aux aires de carénage en passant par le Carré Rosengart, vous découvrirez l’histoire maritime de Saint-Brieuc, l’épopée des terre neuvas, l’évolution des aménagements portuaires pour le développement des industries du XIXème siècle à nos jours.

Les anciens ateliers de fonderie se sont transformés en voilerie, en concept stores, en atelier de charpenterie pour les plaisanciers. Les anciens magasins et maisons de pêcheurs colorés accueillent de bonnes adresses gourmandes, des terrasses accueillantes ou des ateliers d’artisans.

Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 2 quater rue des lycéens martyrs, 22000, Saint-Brieuc

Journées européennes du patrimoine 2025

