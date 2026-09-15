Informations pratiques

Chartres

Visite guidée du poste d’aiguillage de la gare de Chartres

13 bis rue du Faubourg-Saint-Jean Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le poste d’aiguillage P1 de Chartres, à 5 minutes de la gare, vous ouvre ses portes dans le cadre des Journées du Patrimoine et de la Semaine de la mobilité ! Venez découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage et le rôle essentiel de nos agents.

Curieux de savoir comment les trains circulent ? Plongez dans le quotidien d’un aiguilleur et comprenez pourquoi Chartres est un maillon clé du réseau ferré. Durée de la visite de 45 minutes à 1h. Lieu inaccessible aux poussettes (que l’on peut déposer) et aux fauteuils roulants. Visite déconseillée aux personnes éprouvant des difficultés à marcher. Attention, le poste étant en hauteur, des escaliers sont à prendre pour y accéder. A partir de 8 ans. Inscription obligatoire sur la plateforme affluences à partir du 3 septembre. .

13 bis rue du Faubourg-Saint-Jean Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The P1 signal box in Chartres, just 5 minutes from the train station, is opening its doors to the public as part of Heritage Days and Mobility Week! Come discover how a signal box operates and learn about the essential role our staff play.

L’événement Visite guidée du poste d’aiguillage de la gare de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES