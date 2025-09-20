visite guidée du poste d’aiguillage de la gare de Saint-Quentin Gare de Saint-Quentin Saint-Quentin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
Partez à la découverte du poste d’aiguillage (poste 2) de la gare de Saint-Quentin, datant de 1927, type « MORS » du nom de son inventeur. Ce type de poste est l’un des derniers encore en fonctionnement sur le réseau SNCF.
Gare de Saint-Quentin Place André Baudez – 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 06 93 69 [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}]
SNCF