Visite guidée du potager et du verger, Bouvignies, Bouvignies

Visite guidée du potager et du verger 6 et 7 juin Bouvignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin présente une parfaite intégration des espaces fleuris, du potager et du verger.

Le verger comporte 38 arbres fruitiers de variétés anciennes, sélectionnées pour leur résistance naturelle aux maladies. Un bassin, une serre et des espaces naturels complètent l’ensemble. Les déchets verts sont compostés et recyclés. Une réserve d’eau de 12.000 litres assure notre autonomie. Les massifs sont composés d’une centaine de variétés de vivaces, complétés de fleurs annuelles. La terrasse est entourée de plantes choisies pour apporter des couleurs aux 4 saisons. Le potager et le verger fournissent la quasi-totalité des besoins de la famille. Le jardin a reçu le grand prix national 2024 des jardins potagers. Il a reçu le label Eco-jardin du parc régional Scarpe-Escaut.

Bouvignies 63 rue du Touquet 59870 BOUVIGNIES Bouvignies 59870 Nord Hauts-de-France 0681839514

Le jardin présente une parfaite intégration des espaces fleuris, du potager et du verger.

©Gilles FEVRIER