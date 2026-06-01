Visite guidée du potager sur le col de l’infini, Orto sul Colle dell’Infinito – FAI, Recanati

Visite guidée du potager sur le col de l’infini 6 et 7 juin Orto sul Colle dell’Infinito – FAI Macerata

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Samedi 6 juin

Au potager sur le col de l’infini sont au programme deux visites guidées, à 10h00 et 11h00, réalisées en collaboration avec le personnel du Musée Homer d’Ancône.

Le parcours allie la narration historique et paysagère à une approche sensorielle, conçue pour valoriser la perception par le toucher, l’odorat et l’ouïe. Les participants seront invités à explorer le jardin potager, qui faisait autrefois partie de l’ancien monastère de Saint-Étienne, en s’appuyant sur les sens, accompagnés de supports audio-tactiles spécialement réalisés par le musée Homère.

Au cours de la visite, même avec l’aide d’un masque pour exclure la vue, vous entrerez en relation avec le lieu qui en 1819 a inspiré Giacomo Leopardi dans la composition de L’Infinito. Essences et parfums des plantes guideront la découverte, enrichissant le récit de l’espace et du paysage qui s’ouvre vers les monts Sibyllins.

Une occasion de visite accessible et partagée, qui permet de connaître le jardin sur la colline de l’Infini à travers différentes modalités perceptives, dans le respect des valeurs d’inclusion et de valorisation du patrimoine.

15h00 | 16h00 | 17h00 Visite guidée entre Nature et Histoire

Un parcours à la découverte des anecdotes historiques et des curiosités botaniques du jardin sur le col de l’infini. » Un voyage dans l’histoire du potager et de l’ancien couvent de S. Stefano, depuis l’arrivée des moniales clarisses au XVIe siècle, jusqu’à la suppression napoléonienne de 1810, jusqu’aux travaux de requalification en 1926 du Col et au récent projet de récupération du FAI réalisé par l’architecte Paolo Pejrone. À travers quelques passages de l’ancien Mémorial du Sacro Monastero di Santo Stefano in Recanati, écrit par Suor Camilla Lazzarini en 1609, on retracera les nouvelles et les anecdotes les plus curieuses sur le potager et son couvent, du potager achevé médiéval au lieu de la poétique léopard jusqu’à l’actuelle requalification comme jardin simple et laboratoire de biodiversité grâce aux plantes et aux anciennes cultures du territoire aujourd’hui réintroduites.

Dimanche 7 juin

Près du jardin sur le col de l’Infinto

11.00 | 12.00 | 15.00 Visite guidée Le jardinier raconte

Le jardinier du jardin sur la colline de l’infini guidera les visiteurs à la découverte des anecdotes historiques et des particularités botaniques de ce lieu. Un récit sur l’entretien d’un ancien jardin potager et sur l’importance d’une agriculture durable fruit d’un projet de valorisation de la biodiversité horticole qui prévoit la récupération des anciens cultivars du territoire, aujourd’hui cultivés sur le Colle dell’Infinito, qui risquent de se perdre pour toujours.

La visite se terminera par les précieux conseils du jardinier sur la façon de rendre le sol naturellement plus fertile.

17.00 Visite guidée entre Nature et Histoire

Un parcours à la découverte des anecdotes historiques et des curiosités botaniques du jardin sur le col de l’infini. » Un voyage dans l’histoire du potager et de l’ancien couvent de S. Stefano, depuis l’arrivée des moniales clarisses au XVIe siècle, jusqu’à la suppression napoléonienne de 1810, jusqu’aux travaux de requalification en 1926 du Col et au récent projet de récupération du FAI réalisé par l’architecte Paolo Pejrone. À travers quelques passages de l’ancien Mémorial du Sacro Monastero di Santo Stefano in Recanati, écrit par Suor Camilla Lazzarini en 1609, on retracera les nouvelles et les anecdotes les plus curieuses sur le potager et son couvent, du potager achevé médiéval au lieu de la poétique léopard jusqu’à l’actuelle requalification comme jardin simple et laboratoire de biodiversité grâce aux plantes et aux anciennes cultures du territoire aujourd’hui réintroduites.

Orto sul Colle dell’Infinito – FAI Via Monte Tabor, 2 Recanati Recanati 62019 Macerata Marche +39 0714604521 https://www.fondoambiente.it/luoghi/orto-sul-colle-dell-infinito « Ce monticule m’a toujours été cher, et cette haie, qui exclut de tant de parties du dernier horizon… ». C’est ici, dans le potager de l’ancien monastère de S. Stefano, proche de sa maison natale, que Giacomo Leopardi a ambienté son célèbre poème : « L’Infini » L’Orto a récemment fait l’objet d’un projet de récupération par le FAI – Fondo Ambiente Italiano, dirigé par le paysagiste Paolo Pejrone, qui a intégré l’histoire littéraire, la culture jardinière et l’interprétation contemporaine. Plantes officinales, fleurs de champs, arbres fruitiers et potagers se succèdent le long des sentiers et des pergolas parcourus il y a deux siècles par le poète.

Samedi 6 juin

©Lorenzo Cicconi Massi