Visite guidée du Préau Théâtre du Préau, Centre Dramatique National de Normandie – Vire Vire Normandie

Visite guidée du Préau Samedi 20 septembre, 16h00 Théâtre du Préau, Centre Dramatique National de Normandie – Vire Calvados

Durée 1h.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Une déambulation dans les espaces inédits du théâtre avec lecture d’extraits d’autrices programmées sur la saison 25/26.

Suivi d’un goûter et de la présentation de la saison à 19h !

Informations au 02 31 66 66 26

Théâtre du Préau, Centre Dramatique National de Normandie – Vire 1 place Castel, 14500 Vire Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie 02 31 66 16 02 http://www.lepreaucdn.fr Salle de spectacle de 618 places dédiée au théâtre (création et diffusion). 2 salles de cinéma sont adjointes à la salle de spectacle. Scène/plateau de 400m2.

© Sophie Lulague