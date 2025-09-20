Visite guidée du presbytère Saint Louis Presbytère Saint Louis La Roche-sur-Yon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du presbytère et présentation du projet de réhabilitation

Le presbytère de la paroisse Saint Louis est un « immeuble de caractère de 530 m2, construit en 1900 . Ses façades sont classées. Il possède un grand jardin arboré derrière. C’est une belle bâtisse, solide mais dont les travaux de rénovation sont importants et indispensables. Et ces travaux sont en projet après que le diocèse a racheté, en mars, le presbytère à la ville, pour en faire une maison paroissiale regroupant des activités dispersées en ville.

Des visites guidées du presbytère (jusqu’aux combles) et du jardin sont proposées le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 17h, ainsi qu’une présentation du projet de maison paroissiale.

Presbytère Saint Louis 37 rue Boileau – 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire 02 51 37 04 37 Le presbytère de la paroisse Saint Louis est un « immeuble de caractère de 530 m2, construit en 1900 . Ses façades sont classées. Il possède un grand jardin arboré derrière. C'est une belle bâtisse, solide mais dont les travaux de rénovation sont importants et indispensables. Et ces travaux sont en projet après que le diocèse a racheté, en mars, le presbytère à la ville, pour en faire une maison paroissiale regroupant des activités dispersées en ville.

Des visites guidées du presbytère et du jardin sont proposées le samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h, ainsi qu’une présentation du projet de maison paroissiale et de la réhabitlitation.

