Visite guidée du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle et de ses cachots Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Bailleul

Visite guidée du Présidial, ancien palais de justice du XVIIIe siècle et de ses cachots 20 et 21 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Nord

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites guidées par le CHAB (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre)

Exposition de documents et généalogie de Henri-Emile Boudin architecte (né à Bailleul). Cet architecte est intervenu sur le Bâtiment du Présidial début XXe siècle.

Exposition de sentences civiles et criminelles du Palais de Justice. Quelques sentences prononcées dans le Bâtiment : écrites et imagées.

Public : 7-97 ans

Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l'indexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial.

Ville de Bailleul