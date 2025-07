Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles Épaignes

Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles Épaignes vendredi 18 juillet 2025.

Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes Eure

Début : 2025-07-18 11:00:00

fin : 2025-07-31

2025-07-18 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31

Venez découvrir les coulisses de la ferme lors d’une visite guidée organisée par la SCIC Les 3 Pommes ! Une belle occasion de comprendre leur démarche, leur savoir-faire et de rencontrer les acteurs du projet.

Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

À partir du mardi 22 juillet, les visites de 10h30 et de 14h30 seront en anglais et celles de 11h00 et 15h00 seront en français.

Parking disponible sur place.

Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes 27260 Eure Normandie

English : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles

Come and take a behind-the-scenes look at the farm during a guided tour organized by SCIC Les 3 Pommes! It’s a great opportunity to understand their approach and know-how, and to meet the people involved in the project.

Meet 10 minutes before the tour begins.

From Tuesday, July 22, the 10:30 and 2:30 tours will be in English, and the 11:00 and 3:00 tours will be in French.

Parking available on site.

German :

Werfen Sie bei einer von der SCIC Les 3 Pommes organisierten Führung einen Blick hinter die Kulissen des Bauernhofs! Eine gute Gelegenheit, ihre Vorgehensweise und ihr Know-how zu verstehen und die Akteure des Projekts zu treffen.

Treffen Sie sich 10 Minuten vor Beginn der Führung.

Ab Dienstag, dem 22. Juli, werden die Führungen um 10:30 und 14:30 Uhr auf Englisch und die Führungen um 11:00 und 15:00 Uhr auf Französisch stattfinden.

Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung.

Italiano :

Venite a scoprire il dietro le quinte della fattoria durante una visita guidata organizzata dallo SCIC Les 3 Pommes! È una grande opportunità per capire il loro approccio e il loro know-how e per incontrare le persone coinvolte nel progetto.

Si prega di arrivare 10 minuti prima dell’inizio della visita.

Da martedì 22 luglio, le visite guidate delle 10.30 e delle 14.30 saranno in inglese, mentre quelle delle 11.00 e delle 15.00 saranno in francese.

Parcheggio disponibile in loco.

Espanol :

Venga a conocer los entresijos de la granja durante una visita guiada organizada por el SCIC Les 3 Pommes Es una gran oportunidad para comprender su enfoque y sus conocimientos, y para conocer a las personas que participan en el proyecto.

Se ruega llegar 10 minutos antes del comienzo de la visita.

A partir del martes 22 de julio, las visitas de las 10.30 h y las 14.30 h se harán en inglés y las de las 11.00 h y las 15.00 h en francés.

Aparcamiento disponible in situ.

