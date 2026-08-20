AGENDA · Gradignan
Visite guidée du prieuré de Cayac, Prieuré de Cayac, Gradignan
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Cayac · Gradignan
Informations pratiques
Visite guidée du prieuré de Cayac 19 et 20 septembre Prieuré de Cayac Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du prieuré de Cayac et son rôle dans le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Prieuré de Cayac 261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Prieuré du XIIIème siècle.
Hsitoire du prieuré de Cayac et du pélerinage à St jacques de Compostelle.
©VilleDeGradignan
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