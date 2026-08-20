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Visite guidée du prieuré de Cayac, Prieuré de Cayac, Gradignan

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Cayac · Gradignan

Visite guidée du prieuré de Cayac, Prieuré de Cayac, Gradignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Cayac
Adresse
261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan
Ville
33170 Gradignan
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée du prieuré de Cayac 19 et 20 septembre Prieuré de Cayac Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du prieuré de Cayac et son rôle dans le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Prieuré de Cayac 261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Prieuré du XIIIème siècle.
Hsitoire du prieuré de Cayac et du pélerinage à St jacques de Compostelle.

©VilleDeGradignan

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