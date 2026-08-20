Visite guidée du prieuré de Cayac, Prieuré de Cayac, Gradignan

Informations pratiques

Visite guidée du prieuré de Cayac 19 et 20 septembre Prieuré de Cayac Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du prieuré de Cayac et son rôle dans le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Prieuré de Cayac 261 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Prieuré du XIIIème siècle.

Hsitoire du prieuré de Cayac et du pélerinage à St jacques de Compostelle.

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