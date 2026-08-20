Visite guidée du Prieuré de Marcevol, Prieuré de Marcevol, Arboussols

Informations pratiques

Visite guidée du Prieuré de Marcevol 19 et 20 septembre Prieuré de Marcevol Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Prieuré de Marcevol vous invite à découvrir le patrimoine bâti et les savoir-faire liés à sa sauvegarde.

À 14h : visite commentée du prieuré – entrée libre.

La visite sera consacrée au thème de la sauvegarde du bâti ancien, à travers l’histoire du site, ses matériaux et les techniques traditionnelles de construction.

Cette année, vous pourrez également découvrir la fin d’un chantier de restauration d’un mur en pierre sèche et observer le travail réalisé autour de ce savoir-faire ancestral.

Rendez-vous à 14h au Prieuré de Marcevol !

Prieuré de Marcevol 66320 Arboussols Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468052425 http://www.prieuredemarcevol.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Prieuré de Marcevol vous invite à découvrir le patrimoine bâti et les savoir-faire liés à sa sauvegarde.

©Prieuré de Marcevol